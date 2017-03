La Generalitat desmenteix les xifres de la C-55 i diu que la sinistralitat ha baixat

El departament de Territori de la Generalitat assegura que la C-55 ha registrat un descens de la sinistralitat gràcies a les actuacions dels últims anys i que aquest és un dels motius per descartar el desdoblament entre Manresa i Castellbell, juntament amb la falta de pressupost i l'ampliació de les bonificacions de l'autopista C-16.

Aquesta ha estat la resposta que el conseller de Territori, Josep Rull, ha adreçat a la comissió de Peticions del Parlament, tot responent a una demanda que la plataforma No Més Morts a la C-55 havia presentat per exigir el desdoblament de la via. La resposta del conseller va ser llegida en la reunió de dimarts de la comissió, però està datada del 7 de febrer, és a dir, abans que Regió7 revelés, l'1 de març, que el nombre de ferits havia pujat el 54% el darrer any entre Manresa i Castellbell (en el tram de la nova mitjana intermèdia) i el 42,9% a tot el tram sud sencer (entre Manresa i Abrera), segons dades del Servei Català de Trànsit. Els increments van ser molt superiors als de la mitjana del país.

En la seva resposta a la plataforma, la conselleria al·lega que «no pot assumir» els 116 milions d'euros que costaria el desdoblament i «revalora» les actuacions de millora que s'han fet els darrers anys tant a la C-55 com a la C-58, incloent-hi les mitjanes intermèdies. També recorda que està prevista la creació d'un tercer carril a la C-55, en un tram de dos quilòmetres a Collbató, la millora de la connexió entre la C-55 i la C-16 a Manresa i que «s'estan redactant diferents projectes de millora de la Renfe de Manresa».

Segons Rull, el resultat de les actuacions dutes a terme fins ara «han suposat una millora en la seguretat viària i en la sinistralitat». Segons afegeix, «s'ha produït la reducció del nombre d'accidents greus i mortals del conjunt de la C-55, d'Abrera a Manresa, i de la C-58, de Castellbell a Terrassa».

Tal com va publicar aquest diari l'1 de març, la mortalitat al tram sud de la C-55, entre els quilòmeters 0 i 27 (entre Abrera i Manresa sud), s'ha mantingut estable els anys 2014, 2015 i 2016, entre dues i tres víctimes cada any, xifres inferiors a les registrades anys anteriors. No obstant això, però, no ha passat el mateix amb els ferits greus: en aquest mateix tram entre Abrera i Manresa, n'hi va haver setze l'any 2016, dotze més que el 2015, quan en van ser quatre. Pel que fa a ferits lleus, es va passar dels 84 del 2015 als 120 del 2016, amb un augment del 42,9%. La xifra d'accidents amb víctimes va ser de 84 l'any 2016, el 42,4% més que els registrats el 2015, quan en van ser 59.