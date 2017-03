Un any de presó per a un veí de Castellbell per no pagar 27.000 euros de la pensió dels fills

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a un any de presó un veí de Castellbell i el Vilar que va buidar expressament els seus comptes el mateix dia que el jutge va ordenar embargar-li els 27.700 euros que devia a la seva exparella, per la pensió alimentària dels fills en comú. L'home, Jordi T. P., que ha estat condemnat per un delicte d'insolvència punible, evitarà l'ingrés a presó si paga els diners que deu i una multa de 1.080 euros.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc fa dos anys. El Jutjat de Primera Instància 1 de Manresa seguia un procediment d'execució d'una sentència de família que condemnava Jordi T. P. a pagar 21.344 euros a l'exdona en concepte de pensió d'aliments, i 6.403 euros com a interessos i costes. La suma total era de 27.747 euros. El dia 17 de juny del 2015 es va dictar un decret d'embargament, en què es va acordar embargar els comptes i productes financers de l'acusat.

Aquell mateix dia, però, l'acusat, amb la intenció d'eludir el pagament del deute, va cancel·lar productes financers per un import de 20.400 euros, que tenia en dos comptes del Banc Sabadell, i els va transferir a una empresa, de la qual n'és l'administrador únic.

Com a conseqüència d'aquestes operacions bancàries, la seva exparella només va aconseguir l'embargament de 9,06 euros, que és el saldo que quedava al compte de l'acusat en el moment de la confiscació, feta el 22 de juny.

L'endemà, 23 de juny, l'acusat, guiat pel mateix objectiu, va ingressar novament al seu compte del Banc Sabadell la quantitat de 20.600 euros, provinents del seu fons d'inversió, i el mateix dia els va transferir a la seva empresa.

Per aquests fets, la fiscalia demanava inicialment per al processat la pena de tres anys de presó. El dia del judici, celebrat la setmana passada, l'acusat va reconèixer els fets, de manera que la seva defensa va pactar amb les acusacions una pena de conformitat.

La condemna pactada, per un delicte d'insolvència punible, va ser d'un any de presó, pena que li queda suspesa cautelarment perquè no té antecedents, amb la condició que pagui tots els diners que deu (una part dels quals ja els ha abonat) i una multa afegida de 1.080 euros.