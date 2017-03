Incendi en una cuina i un menjador d'una nau industrial, a Igualada

La planta d'una nau industrial que els seus propietaris havien habilitat per fer-hi vida, amb una cuina i un menjador, ha quedat completament calcinada aquesta nit de dijous a divendres a Igualada. Afortunadament, en el moment dels fets l'empresa ja estava tancada, per la qual cosa no hi havia ningú a les instal·lacions, i no hi ha hagut ni ferits, ni intoxicats ni evacuats,

Els fets van tenir lloc dijous cap a les 9.20 del vespre, quan els Bombers de la Generalitat van rebre un avís per un incendi en una nau industrial del carrer Gran Bretanya, número 32, de la capital de l'Anoia. Sis dotacions dels Bombers es van desplaçar fins l'edifici afectat, i van comprovar que cremava la segona planta de la nau. Quan hi van arribar van comprovar que cremava una zona que s'havia habilitat per fer les funcions de cuina i menjador. Tot l'espai, inclòs el mobiliari, ha quedat calcinat. Els equips d'emergències han estat remullant i ventilant la nau fins a mitja nit, quan s'han retirat.