Sant Vicenç ordena tancar un taller mecànic de la Farinera denunciat pels veïns per soroll

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha ordenat aquesta setmana la clausura d'un taller mecànic situat en una nau del polígon Clot del Tufau, a la Farinera. El taller és ubicat just al costat d'un bloc de pisos i, des de feia un any, alguns veïns d'aquest edifici denunciaven les molèsties diàries que patien pel soroll de l'activitat.



Fonts municipals, però, han explicat que l'ordre de clausura s'ha fet perquè els responsables del taller no han presentat al·legacions contra un expedient obert perquè no havien adoptat les mesures antiinundacions. La nau és al costat de la riera i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) havia adreçat a l'empresa diferents requeriments per evitar els efectes de riuades.



L'Ajuntament reconeix que «les pressions veïnals» han tingut efecte sobre la decisió de clausura. Però descarta que el soroll de la nau excedeixi els decibels permesos i, per tant, assenyala que no ha estat el motiu de l'ordre de tancament. Segons el consistori, el bloc afectat i la resta d'habitatges del carrer del Clot del Tufau es troben en zona industrial, on, per norma, els decibels permesos són superiors als d'una zona urbana. El consistori afegeix que va encar-regar un estudi que va confirmar que no hi havia excés de soroll.



De moment, però, el taller ha continuat funcionant aquesta setmana malgrat l'ordre de clausura. Segons explicava ahir el seu responsable, Luis López, els seus serveis jurídics han entès que disposen de cinc dies per presentar un recurs. «Demostrarem que ja hem complert les mesures que ens demanava l'ACA», assegurava.



Sobre els sorolls, López afirma que ha encarregat un estudi extern per determinar com minimitzar les molèsties, ja que l'informe municipal reconeixia un lleuger excés de decibels que es podia resoldre amb mesures correctores. Tot i així, López diu que, en funció del preu que hagi de pagar per aquestes mesures, «preferiré tancar i buscar un altre lloc».



Els veïns diuen que els sorolls «ens han afectat els nervis», ja que es produeixen cada dia al llarg de tota la jornada, « fins i tot en hores del matí i del vespre en què no està permès treballar». I denuncien «la passivitat» del consistori, «que no ha fet res en un any per reduir els sorolls».