Troben mort un avi de Montbui que ha caigut en una riera

Els Mossos d´Esquadra han trobat a la 1 del migdia, d´avui dissabte, el cos sense vida de Josep Claramunt, de 93 anys i veí de Santa Margarida de Montbui. L´home va desaparèixer ahir a la tarda i va ser la seva filla qui va alertar la Policia Local del municipi a 3/4 de 8 del vespre en veure que el seu pare no havia arribat a casa. Després d´una intensa recerca, la policia catalana l´ha trobat a la riera que hi ha a la proximitat dels polígon dels Plans d´Arau, al terme municipal de la Pobla de Claramunt.

L´home havia sortir amb el seu cotxe a buscar palla ahir a la tarda. Un total de 15 patrulles dels Mossos d´Esquadra el van estar buscant ahir a la nit i avui al matí. A la recerca s´hi ha afegit un helicòpter que ha sobrevolat la zona per on se sospitava que podria ser. Els Bombers i agents de la Policial Local de Santa Margarida de Montbui també han participat en les tasques de recerca. Els primers indicis apunten que l´home circulava a prop de la riera i, en intentar fer un canvi de sentit per la crescuda del cabal de la riera, el cotxe s´hauria encallat. Se sospita que ha sortit del cotxe i ha caigut a l´aigua.