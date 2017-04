En trenta quilòmetres, vint canvis del límit màxim de velocitat. És el que es troba qualsevol conductor que faci el recorregut sencer entre Manresa i Abrera de la C-55, la principal via gratuïta que tenen els veïns del Bages i de la resta de la Catalunya Central per accedir a l´àrea metropolitana. Les variacions són constants en un trajecte bàsic per anar a bcn. Els conductors es veuen obligats a estar tota l´estona pendents dels senyals de velocitat per evitar ser sorpresos per cap radar i per tant, ser multats.

Tot seguit, el mapa de les velocitats màximes a la C-55: