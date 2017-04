Un accident entre dos vehicles deixa un ferit lleu a la C-55

Un accident a la C-55 ha deixat un ferit lleu que ha estat traslladat pel SEM a l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Dos vehicles han col·lisionat en el punt d´accés a Sant Vicenç de Castellet -en el carril que va en direcció a Barcelona- a les 4 de la tarda i s´ha hagut de tallar la via durant vint minuts per auxiliar el ferit i retirar els vehicles. El Servei Català de Trànsit informa que durant aquesta estona hi hagut un quilòmetre de retencions i les 5 de la tarda els cotxes circulaven amb lentitud. Els Bombers informen de que no ha estat un accident greu ni aparatós. Fins al lloc de l´accident s´han desplaçat dues dotacions dels bombers i dos vehicles del SEM.