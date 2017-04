Un dentista exregidor d'Abrera de PxC rep més de 30 denúncies per estafa

Un dentista de Barcelona que durant quatre anys va ser regidor de la xenòfoba Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament d'Abrera, Xavier Bazán, ha estat denunciat per almenys una trentena de clients per presumpta estafa i apropiació indeguda, segons ha pogut saber Regió7. El metge va tancar sobtadament la seva clínica i ha deixat a l'estacada desenes de pacients, molts dels quals havien pagat per avançat alts imports per tractaments que no han acabat de rebre. El denunciat, que està il·localitzable, no ha retornat els diners que ha quedat a deure.



La clínica, coneguda amb el nom d'I3 Dental, estava situada a la Gran Via, número 631, entre els carrers Roger de Llúria i Pau Claris, en ple centre de Barcelona. El darrer any, havia guanyat clientela gràcies a una potent campanya publicitària als principals diaris barcelonins, en què anunciava ofertes com la col·locació d'implants amb funda per 890 euros la unitat (un preu força per sota del que ofereixen habitualment les clíniques dentals), i la possibilitat de finançaments a mida.



El desembre passat, sense previ avís, la clínica va tancar portes. Els afectats ho van anar descobrint les setmanes següents, quan acudien a la clínica perquè tenien una visita programada o estranyats perquè ningú no els agafava el telèfon. Molts havien pagat per avançat una part del pressupost, ja que era un requisit obligatori de la clínica. En alguns casos, els pacients havien lliurat més de 3.000 euros per diversos implants, però només van acabar rebent una part del que havien pagat.



Els afectats van anar interposant denúncies per estafa o apropiació indeguda, que s'han centralitzat al Jutjat d'Instrucció 10 de Barcelona. L'advocada que defensa la majoria d'afectats, Maria Reyes, explica que, al jutjat, hi ha arribat almenys una trentena de denúncies. Tot i així, la xifra de perjudicats podria ser superior: al grup de WhatsApp que han creat els afectats per compartir informació hi ha actualment 42 persones. Moltes d'elles també han presentat la pertinent denúncia al Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya.



Unes setmanes després de tancar, a la porta de la clínica hi va aparèixer un cartell amb el telèfon de l'advocat del doctor Bazán. Segons ha explicat el lletrat als afectats que hi han trucat, el metge ha tancat la clínica perquè té una malaltia (sense voler precisar quina) i perquè el negoci ha fet fallida. Segons afegeix l'advocat, el dentista ha pogut indemnitzar els seus treballadors, però, en canvi, no ha pogut retornar els diners que li havien avançat els pacients.





Denúncia també per negligència



Els afectats, però, hi veuen intenció d'estafa, perquè diuen que, fins poques setmanes abans de tancar, la clínica continuava fent pressupostos i reclamant pagues i senyals. A més, el gener, ja amb la clínica tancada, Bazán va aparèixer al web del Col·legi oferint-se per treballar com a dentista (malgrat que l'advocat al·lega que està malalt), segons ha confirmat l'advocada dels perjudicats.



A banda de denunciar els fets per estafa i apropiació indeguda, Reyes hi ha afegit també els delictes d'insolvència punible i de lesions per imprudència professional, ja que alguns afectats, quan han acudit a altres clíniques per seguir el tractament, s'han trobat que els implants estaven mal col·locats. «Com a mínim, hem aconseguit que, en aquells casos en què la gent pagava a través d'una financera, hagin pogut cobrar, ja que les financeres estan resolent els contractes», diu Reyes.



Hi ha altres persones, però, que havien pagat de la seva butxaca. És el cas de la barcelonina Rosa Maria Nadeu. «Vaig pagar, per transferència, 3.435 euros, que era el 50% del pressupost, per fer-me diversos implants», segons explica a aquest diari. Abans, ja havia hagut d'avançar 275 euros. «Del total que he pagat, només ha fet la feina de 1.650 euros. S'ha quedat més de 2.000 euros», diu.



Xavier Bazán, que és llicenciat en Odontologia des del 1997 (segons indica al seu currículum) ha participat els darrers anys a la política a través del partit Plataforma per Catalunya (PxC). Entre els anys 2011 i 2015, va ser l'únic regidor d'aquesta formació xenòfoba a l'Ajuntament d'Abrera. A les darreres eleccions del 2015, es va presentar com a cap de llista per PxC a l'Ajuntament de Terrassa, on no va tenir representació.