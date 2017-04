Un nou blog centralitza la previsió meteorològica a tot el Pirineu de Catalunya

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya van posar en funcionament el novembre passat una pàgina web que pretén millorar la seguretat per a tots aquells que fan activitats de muntanya. La pàgina és www.meteomuntanya.cat



El blog Meteo Muntanya té l'objectiu de ser el punt de referència per poder conèxier la predicció en setze punts automatitzats de les diferents serralades del país. La web, a més a més, incorpora prediccions de cara al cap de setmana, que s'actualitzen puntualment cada divendres. Cada dimecres, a més, es fa un avanç per a aquells que vulguin gaudir del lleure a l'aire lliure i per a les competicions organitzades de la federació. El bloc es va estrenar amb l'objectiu de cobrir un buit important a Catalunya en la predicció del temps concret i especialitzat a muntanya, i va acompanyat també dels vídeos que diàriament elabora el Meteocat sobre la predicció al Pirineu.