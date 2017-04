La plataforma No més morts a la C-55 prepara una jornada festiva i popular a l'entorn de Manresa. Tot i que no s'han donat detalls concrets de la celebració, la plataforma ha enviat un comunicat per buscar la col·laboració desinteressada de diferents grups, colles o entitats com geganters, castellers, sardanistes o animació infantil. Els únics detalls que han donat és que la jornada festiva es farà un diumenge en un indret proper a Manresa i que buscarà reivindicar el desdoblament de la carretera C-55. Les persones o entitas que hi estiguin interessades poden enviar un correu a c55bages@gmail.com