La xifra de rescats de muntanya es dispara el 38% aquest 2017 a la Regió Central

El nombre de rescats de persones accidentades o extraviades a la muntanya ha pujat el 38% durant el primer trimestre del 2017 a la Catalunya Central. En concret, en el conjunt de comarques de difusió de Regió7, durant els primers tres mesos de l'any hi va haver 72 salvaments dels Bombers al medi natural, el 38,46% més que en el mateix període de l'any passat, quan en van ser 52. El cos d'emergències va demanar ahir als excursionistes que extremin la prudència aquesta Setmana Santa, quan es preveu un increment de les activitats de muntanya.



El Bages, amb setze rescats; l'Anoia, amb quinze, i el Berguedà, amb dotze, són les tres comarques de la Catalunya Central on els Bombers han hagut d'anar a auxiliar més persones a la muntanya des de començament d'any. En totes tres, les xifres són superiors a les del primer trimestre del 2016, quan, respectivament, en van ser quinze, vuit i nou. La Cerdanya és la comarca on el percentatge d'augment és més alt, ja que ha passat de dos casos el primer trimestre del 2016 als deu que s'han comptabilitzat aquest 2017. A l'Alt Urgell i al Baix Llobregat Nord s'hi han fet, respectivament, set i sis rescats. Al Moianès i al Solsonès n'han estat tres.



Una tercera part dels rescats de les comarques centrals s'han fet estrictament a Montserrat, que ha passat de les 19 actuacions del primer trimestre del 2016 a les 26 d'aquest 2017, amb un percentatge d'increment del 36,84%, segons dades dels Bombers.



En el conjunt de Catalunya, la xifra de salvaments en el medi natural ha augmentat molt més lleugerament que a la Catalunya Central: el primer trimestre del 2017 s'ha tancat amb un total de 270 casos, set més dels que hi va haver en el mateix període de l'any passat (l'increment és del 2,66%).



Davant d'aquestes dades, els Bombers de la Generalitat van fer ahir una crida a la població a extremar les precaucions durant aquestes vacances de Setmana Santa, quan es preveu un important increment del nombre d'activitats de muntanya. Segons va explicar el cos d'emergències, durant la Setmana Santa de l'any passat, entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, els Bombers van atendre 35 serveis al medi natural a tot Catalunya, 17 més dels que hi havia hagut durant els mateixos dies festius de l'any 2015.



Per aquest motiu, els Bombers van recordar ahir els consells bàsics a l'hora d'anar a la muntanya, com informar-se prèviament de les condicions meteorològiques i planificar l'activitat i la seva durada. Cal portar, a més, el telèfon mòbil, l'equipament i el material adequat. Durant la marxa, van recordar els Bombers, és important mantenir el contacte amb la resta de companys, fixar punts de referència, hidratar-se sovint, menjar aliments energètics i, si fa fred, no deixar de caminar. En cas d'accident, cal trucar al 112 i ser molt precisos amb el missatge d'auxili que es transmeti.