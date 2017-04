Un camió bolca i perd la càrrega a Martorell

Un camió ha bolcat, aquest dimecres al matí, a la carretera C-343c a Martorell. De resultes de l'accident, el vehicle ha perdut la càrrega de bobines de paper que portava. El conductor del vehicle ha resultat il·lès.

L'accident, on no s'ha vist implicat cap altre vehicle, ha tingut lloc 3/4 de 7 del matí a l´alçada del quilòmetre 0,5 de la carretera C-343c, al terme de Martorell. Els bombers han desplaçat al lloc dels fets dues dotacions que hi han treballat durant mitja hora.