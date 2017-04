La delinqüència del 2016 al Bages va ser la més baixa dels últims vuit anys

El Bages va viure el 2016 un dels anys més tranquils en l'àmbit delinqüencial de la darrera dècada. El nombre d'infraccions penals a la comarca va ser de 6.030, el 8,43% menys de les registrades l'any anterior. És la xifra més baixa dels últims vuit anys: cal remuntar-se a l'any 2008 per poder trobar un valor inferior. En el cas concret dels robatoris, van disminuir el 7,3% amb relació al 2015.



D'aquesta manera, la taxa de delictes al Bages l'any 2016 va ser de 31 per cada mil habitants, molt per sota de la mitjana catalana, que va ser de 62. Segons explica el subcap de l'Àrea Bàsica Policial del Bages dels Mossos d'Esquadra, Enric Gerónimo, «la tònica d'aquest inici del 2017 continua sent descendent».



Gerónimo considera que les bones dades responen a la feina preventiva dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals de la comarca. «Com més controls facis a les carreteres i més pressió duguis a terme, més aconsegueixes desplaçar la delinqüència», explica el subcap dels Mossos, que afegeix, en aquest sentit, que «els controls al peatge de la C-16, a Castellbell, són molt efectius». Encara que els lladres també poden escapar per altres vies, com l'eix Transversal, la C-55, o per Talamanca o Moià, «la C-16 continua sent la seva via principal». És per aquest motiu, assenyala, que la incidència dels robatoris és superior a les poblacions situades a l'entorn de l'eix del Llobregat, «però sensse un focus determinat i concret», diu.



Els delictes contra el patrimoni (que inclouen tots els tipus de robatoris) van baixar en general un 7,3%, tot situant-se a nivell del 2011. Del que estan més satisfets els Mossos és de la reducció dels robatoris en domicilis, que han baixat un 12%. «Aquesta tipologia de robatoris ens amoïnava molt, perquè acumulàvem tres anys consecutius d'increment. De moment, hem aconseguit invertir aquesta xifra i ens hem situat a nivell del 2014. Intentarem fent-la continuar baixar fins a situar-nos a la xifra del 2012 o la del 2013, que, segons el nostre històric, ho podríem qualificar com un nivell accpetable», diu Gerónimo.



El subcap dels Mossos al Bages considera que la reducció dels robatoris en domicilis s'explica per la feina policial en tots els camps: prevenció, reacció i investigació. «Hi hem dedicat molts esforços, no només per prevenir, sinó també per reaccionar, ja que hem pogut fer molts detinguts in fraganti», explica Gerónimo. «A nivell d'investigació, també hi hem dedicat esforços, i això ha fet que els jutges hagin incrementat els ingressos a presó dels detinguts, per la manera com els presentem la feina al jutjta», assegura.



Els atracaments (és a dir, els robatoris que es cometen amb violència sobre les persones) també han baixat al Bages. Durant el 2016 n'hi va haver 144 en total, un 12,7% dels que hi havien hagut el 2015 (quan en van ser 165).



També han disminuït els robatoris amb força a l'interior d'empreses (amb una reducció de 12,67%) i en establiments comercials (un 32% menys). En aquest cas, els que van causar més alarma van ser els robatoris en bars de Manresa, a mitjan 2016, en què els lladres trencaven els vidres llançant-hi tapes de clavaguera. «Vam poder detenir due spersones i, des d'aleshores, pràcticament no hi han hagut més robatoris en bars a Manresa», diu Enric Gerónimo.



L'única tipologia de robatori que ha pujat és el de furt d'ús de vehicle (un 40% més). «Molts casos han estat ciclomotors furtats», explica. En sintonia amb el que passa a tot Catalunya, també han continuat pujant considerablement el nombre d'estafes comeses per Internet, que no paren de créixer any rere any. Al Bages, en concret el 2016 han pujat el 90% amb relació al 2015, un fet, diu Gerónimo, que s'atribueix «al cada cop ús més gran d'Internet».