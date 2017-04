L'any passat es van posar 18 denúncies d'agressions sexuals al Bages, una xifra similar a la que hi havia hagut fins al 2013

Durant l'any 2016, els Mossos d'Esquadra van rebre al Bages un total de 18 denúncies d'agressions sexuals. Es tracta d'una xifra molt més alta que la del 2015 (quan en van ser només cinc). Tot i així, els Mossos asseguren que la xifra de 18 casos és similar a la que hi havia hagut fins al 2013. «Si tenim un repunt tant gran el 2016 és perquè, curiosament, els anys 2014 i 2015 hi van haver molt poques denúncies, per motius que desconeixem. Fins a l'any 2013, en canvi, hi havia hagut un nombre similar de denúncies a les que hi ha hagut ara al 2016», explica el sotscap dels Mossos, Enric Gerónimo.



Els Mossos són conscients que no es denuncien tots els casos d'agressions sexuals que es produeixen. «Segur que hi continua havent una xifra negra. Però també estem segurs que cada cop es denuncia més aquest fet», explica Gerónimo.



El sotscap dels Mossos al Bages també explica que, dels 18 casos denunciats, no n'hi ha cap comès a la via pública contra persones desconegudes per part de l'agressor. «No hi ha cap agressions contra persones que van pel carrer, que seria un tipus de fet que causaria alarma social», explica Gerónimo, tot afegint: «Tots els casos són en l'àmbit de la intimitat, del coneixement previ. No vol dir que aquest fet sigui menys greu, però l'altre seria el que crearia alarma social». Pel que fa a les denúncies d'abusos sexuals (que es refereixen bàsicament a tocaments), han baixat el 10%.