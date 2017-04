Un cotxe s'accidenta a Manresa i xoca contra quatre vehicles aparcats

Una manresana de 31 anys va resultar ferida lleu, aquest dimecres al matí, com a conseqüència d´un accident al carrer de la Providència de Manresa, al barri de la Sagrada Família.

Per causes que es desconeixen, la conductora va perdre el control del vehicle i va xocar amb quatre vehicles que hi havia estacionats al carrer en el moment dels fets.

En el vehicle conduït per la ferida també hi anava un passatger de 85 anys i també veí de Manresa que va resultar il·lès.

Col·lisió al carrer de Sant Cristòfol

Aquest dimecres al matí també es va produir una topada lateral al carrer de Sant Cristòfol de Manresa en la que es van veure involucrats dos vehicles. En un d'ells hi viatjaven tres persones, dos manresans de 38 i 35 anys que van resultar il·lesos i una tercera passatgera de 61 que va resultar ferida lleu.

En l'altre vehicle, una furgoneta, hi anaven un conductor de 31 anys i una passatgera de 46, que també van poder sortir il·lesos de l'incident.