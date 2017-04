Cues de 5 km a la C-16 a Berga en la segona fase de l'òperació sortida

La segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa està deixant fins a cinc quilòmetres de retencions a la C-16 en sentit nord, segons informa aquest divendres al matí el Servei Català del Trànsit.

Els embussos més importants es concentren entre Bagà i Berga, on hi ha cues de fins a 4 km entre els punts quilomètrics 97 i 93.

També hi ha problemes per circular entre Bagà i Cercs, on es produeixen retencions d'un quilòmetre a l'alçada del punt quilomètric 104.