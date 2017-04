Demanen tres anys de presó per a l'acusat d'extorquir un veí de Monistrol de Calders

La fiscalia demana tres anys de presó per a un veí de Manresa de 63 anys, Juan Ch. V., de nacionalitat espanyola, acusat d'haver extorquit durant més de mig any un veí de Monistrol de Calders, a qui exigia 100.000 euros mitjançant coaccions i amenaces. L'home va ser detingut pels Mossos a la zona del llac de Navarcles el dia de la suposada entrega dels diners, després de caure en un parany de la policia. El judici es farà d'aquí a dues setmanes al Jutjat Penal número 2 de Manresa.

A causa de l'extorsió, la víctima té des d'aleshores una síndrome d'estrès postraumàtic, que li afecta la conciliació del son, la concentració i la feina. Per aquest motiu, el fiscal vol que l'acusat l'indemnitzi amb 2.100 euros.

Com que el presumpte extorsionador no va poder consumar els fets perquè va ser detingut pels Mossos, la fiscalia només demana per a ell una pena d'onze mesos de presó pel delicte d'extorsió en grau de temptativa. En canvi, demana per a ell dos anys de presó pel delicte de tinença d'armes prohibides, ja que els Mossos van trobar a casa seva un arsenal ocmplet, amb més de trenta armes de foc, 18 armes blanques i molta munició de diferent calibre.

Els fets, segons l'escrit d'acusació fiscal, van iniciar-se el 28 de setembre del 2015. Aquell matí, l'acusat es va adreçar a Monistrol de Calders i va abordar la víctima quan es trobava al cotxe. Segons la fiscalia, li va mostrar un cartell dient que no tenia diners, alhora que li va exhibir una arma de foc. La víctima, però, va poder fugir.

El monistrolenc no va saber res d'aquest individu fins al cap de dos mesos. Des del 4 de desembre del 2015 fins a final d'abril del 2016, l'acusat, segons la fiscalia, va enviar cinc cartes a la víctima, en les quals li donava diverses instruccions perquè li entregués 100.000 euros. L'exigència anava acompanyada de diverses expressions per atemorir-lo, tot amençant-lo de fer-li mal a ell o a la seva família si avisava la policia. A més, també va enviar uns quants missatges SMS al telèfon mòbil de la víctima, amb més instruccions.

Finalment, el 5 de maig del 2016 va ser el dia convingut per fer l'entrega dels diners, a la zona del llac de Navarcles. La víctima, però, tot i les coaccions, havia denunciat el cas als Mossos, que estaven a sobre dels moviments de l'assetjador. Aquell dia, cap a 2/4 de 7 de la tarda, els agents van sorprendre l'extorsionador al llac de Navarcles, al punt on suposadament havia de recollir els diners.

El mateix dia, sota ordre judicial, els Mossos van escorcollar el domicili del detingut, situat a Manresa. Entre les armes de foc que li van trobar, hi havia diversos fusells d'assalt, un dels quals amb mira telescòpica, i armes considerades de guerra. Els agents, a més a més, van observar que l'extorsionador disposava d'una peça intercanviable del disparador, modificada per disparar ràfegues, a la manera de metralladora.