Una dona ferida greu en una accident a la C-16 a Puig-reig

Una dona de 41 anys va resultar ferida greu aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit a la carretera C-16, a Puig-Reig. El turisme en el qual viatjava l´afectada, que va ser evacuada a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de caràcter greu, va sortir de la via per causes que es desconeixen, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Al sinistre, que va tenir lloc al punt quilomètric 79, s'hi van traslladar quatre dotacions dels Bombers, que van rebre l´avís de l´accident al voltant de les 11 de la nit. A l'accident no s'hi va veure implicat cap altre vehicle.