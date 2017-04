Jutgen l'amo d'un bar per simular el robatori d'una escurabutxaques a Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa celebrarà aquest mes el judici contra l'amo d'un bar manresà acusat de simular el robatori d'una màquina escurabutxaques, que, en realitat, havia sostret ell, segons la fiscalia. El ministeri públic li demana una pena de dos anys i dos mesos de presó per simulació de delicte i apropiació indeguda.



Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 6 de setembre del 2014. L'acusat, Jewel H. U., va anar a la comissaria dels Mossos de Manresa per denunciar que li havien entrat a robar al seu local (el bar Yasmin del carrer del Camí Vell de Santpedor), que li havien sostret 50 euros de la caixa i que s'havien endut de l'interior una màquina escurabutxaques. Segons la fiscalia, però, l'acusat tenia problemes econòmics i, en realitat, va ser ell qui s'havia apropiat de la màquina, taxada amb un preu de 900 euros. A l'interior hi havia 620 euros de recaptació. Per això, la fiscalia vol que l'acusat, a banda de la pena de presó, indemnitzi l'empresa propiteària de la màquina amb 1.210 euros, import resultant de sumar els 900 euros de valor de l'aparell i la meitat de la recaptació (que pertocava a l'empresa).