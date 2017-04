Un conductor triplica la taxa d'alcohol després de bolcar el seu vehicle a Manresa

Una furgoneta ha bolcat aquest dissabte a la tarda després de xocar amb un altre cotxe molt a prop de la Ben Plantada, a Manresa, sense causar ferits. El conductor de la furgoneta ha donat positiu d'alcoholèmia amb una taxa de 0,82 mg/l, el triple del màxim permès. Per aquest motiu, ha estat denunciat penalment per la Policia Local.

Ni l'infractor ni l'altre ocupant de la furgoneta no han volgut ser atesos mèdicament. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès la conductora del vehicle que no ha bolcat, una dona de 59 anys, per lesions lleus al braç. No s'ha hagut de traslladar, però, cap ferit a l'hospital.

La col·lisió ha tingut lloc a 1/4 de 5 de la tarda a la carretera de Vic, just davant del carrer del Bisbe Comes, i durant gairebé mitja hora estat tallat, en aquest tram, el carril que va en sentit a la plaça Prat de la Riba. Fins al lloc de l´accident s'han desplaçat tres vehicles dels Bombers, dos del SEM i dues unitats de la Policia Local de Manresa.