Detinguts els autors de cinc robatoris, un d'ells a Castellnou de Bages

Els Mossos d'Esquadra han resolt cinc robatoris ocorreguts el març a diferents localitats catalanes, un dels quals a Castellnou de Bages. Els agents han detingut tres persones per aquests fets.



A banda de Castellnou, els altres casos van succeir a Sant Celoni (Vallès Oriental), Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) i Palau-solità i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Dels tres detinguts, un d'ells, de 24 anys i de nacionalitat xilena, ha ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Els altres dos, menors d'edat, són en centres de menors.



La investigació va començar a final de març quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar a Poble Sec un vehicle en el qual viatjaven quatre persones que van fugir però van llançar una motxilla amb diferents objectes. Agents de l'àrea de Sants-Montjuïc van iniciar una investigació després de trobar a la motxilla joies i objectes robats en un domicili de Palau-solità i Plegamans el 18 de març. La policia va identificar dos dels joves, menors, que treballaven amb un adult que els guiava, i els tres tenen nombrosos antecedents per robatoris amb força. Finalment, van ser detinguts a l'Hospitalet de Llobregat.