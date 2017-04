Els Mossos investiguen un matrimoni de policies locals de Sant Joan per agredir-se

Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'una agressió mútua entre un caporal i una agent de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, que són parella sentimental. Tots dos estan acusats d'agredir-se mútuament dijous a la nit a casa seva en una baralla domèstica, segons la informació que ha avançat la Cadena SER i que els Mossos han corroborat a aquest diari.

Els fets van tenir lloc dijous a les 11 de la nit. Una trucada al 112 va posar en alerta els Mossos d'una possible baralla familiar a la casa de la parella, situada a Navarcles. Els Mossos van acabar detenint l'home, que actualment és caporal a la Policia Local de Sant Joan, sota les ordres d'un altre comandament. Anteriorment, però, el detingut havia estat cap de les policies locals de Sant Joan i de Sant Fruitós, en períodes diferent.

La detenció va ser per agredir la seva esposa, que treballa a la mateixa comissaria santjoanenca, com a agent, però en torns diferents. Segons als Mossos d´Esquadra, en la denúncia també s'especifica que la dona va agredir el caporal, però no va ser detinguda perquè ningú més no es podia fer càrrec dels fills menors d'edat.

El caporal detingut va estar reclòs a la comissaria dels Mossos de Manresa la matinada de dijous a divendres. Ha passat ja a disposició judicial i ha estat posat en llibertat amb càrrecs. La dona va ser citada per declarar ahir, divendres, al matí i també està imputada per un delicte de violència domèstica.