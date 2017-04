Un veí de Moià mor atropellat pel seu cotxe, en desfrenar-se

Un veí de 58 anys d'edat de Moià, Joan Ferrer Tarter, va morir dijous al matí en ser atropellat pel seu propi cotxe, quan es va desfrenar davant de casa seva, segons van explicar ahir fonts policials a aquest diari. Els Mossos d'Esquadra consideren el cas com un accident. El funeral se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a l'església parroquial de Moià.



L'accident va tenir lloc cap a les 11 del matí al mas l'Ocella, una masia situada als afores de Moià, en direcció a Collsuspina. La víctima mortal és el propietari de la casa. Segons van explicar ahir fonts policials, l'home havia aturat el cotxe davant de la masia, en un punt on el terreny fa desnivell. De cop, es va adonar que el vehicle s'havia desfrenat i havia començat a moure's.



Segons les mateixes fonts, la finestra del vehicle estava oberta i, des de l'exterior, l'home va intentar activar el fre de mà del cotxe per tal de frenar-lo. No ho va aconseguir i l'home, després de ser arrossegat pel cotxe, va acabar atrapat entre el vehicle i una paret de la casa.



El fill de la víctima va ser qui va descobrir l'incident i qui va avisar els serveis d'emergències. Es va desplaçar a l'indret el SEM, que va confirmar la mort de la víctima, i també els Mossos d'Esquadra.



El cadàver va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on ahir se li va fer l'autòpsia. Avui, a partir de les 10 del matí, el seu fèretre s'habilitarà a la sala de vetlles del tanatori de Moià, al carrer de l'Hospital. Veí de tota la vida del poble, casat i amb dos fills, Joan Ferrer Tarter serà acomiadat avui, a les 6 de la tarda, a l'església del poble.