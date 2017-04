Cues a la C-16, a Bagà, per un xoc múltiple sense ferits

Quatre vehicles s'han vist implicats aquest diumenge a les 5 de la tarda en un accident múltiple a l'eix del Llobregat (C-16), a Bagà, segons informa el Servei Català de Trànsit. No hi ha hagut ferits, segons les mateixes fonts, però l'accident causa cues de cinc quilòmetres a la via, ja que s'ha hagut de restringir el trànsit a la calçada.