Un foc de vegetació a Olesa obliga a tallar la línia de tren de Manresa dels FGC

Un foc de vegetació a prop de l'estació de tren d'Olesa de Montserrat ha obligat a tallar aquest diumenge a la tarda durant una estona la línia dels FGC entre Manresa i Barcelona, segons han informat fonts de la companyia i dels Bombers.

L'incendi s'ha declarat poc després de les 6 de la tarda i ha estat advertit per la passatgera d'un tren. Per seguretat, els Bombers han demanat a la companyia ferroviària que aturés la circulació de la via entre Olesa i Abrera.

El tall s'ha allargat durant uns minuts i, posteriorment, quan l'incendi ja s'ha apagat, s'ha restablert la circulació de trens, que des d'aleshores acumulen alguns retards.