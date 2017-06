La fiscalia manté l'acusació contra Iberpotash per un accident laboral greu

L'empresa minera Iberpotash i la fiscalia no han arribat aquest dilluns a cap acord de conformitat que evités la celebració del judici per un accident laboral que hi va haver el 13 de març del 2013 a Balsareny, on un operari va resultar ferit greu.

Iberpotash s'ha negat a acceptar la seva culpabilitat davant l'accident i la fiscalia ha mantingut la seva petició de dos anys i mig de presó per als acusats, tres càrrecs intermedis de l'empresa. Per aquest motiu, el cas anirà a judici, pendent d'assenyalar, excepte que ho eviti un acord d'última hora.

En la mateixa vista prèvia celebrada aquest dilluns, l'acusació particular, que representa la víctima, sí que ha arribat a un pacte amb Iberpotash pel que fa a la indemnització, de forma que s'ha retirat del cas. El ferit greu és un electricista que va caure d'una altura de cinc metres, des d'una plataforma que la fiscalia assegura que estava en mal estat.