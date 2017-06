Un motorista alemany mor en sortir de la calçada a Guixers i caure per un marge

Un motorista de nacionalitat alemanya va morir aquest dilluns al migdia en accidentar-se a la carretera de Coll de Jou (LV-4241), al municipi de Guixers, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit i dels Bombers de la Generalitat. Es tracta del segon motorista mort en accident de trànsit a la Catalunya Central en només dos dies.

L´accident va tenir lloc a 1/4 d´1 del migdia, al punt quilomètric 25,4 de la carretera LV-4241, al Solsonès. Per causes que es desconeixen, la moto que conduïa la víctima va sortir de la calçada i va caure per un marge, en una zona de difícil accés.

Com a conseqüència, el motorista va resultar mort. Fins a l´indret, s'hi van desplaçar l´helicòpter medicalitzat del SEM i dues dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. També hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d´Esquadra. El sinistre no va provocar afectació viària.

Amb l´accident de dilluns, ja són tres els motoristes morts a la carretera en les últimes 48 hores, dos dels quals a la Catalunya Central. A banda del motorista accidentat aquest dilluns al Solsonès, diumenge al matí un veí d´Esparreguera va morir en un accident de moto a la carretera B-224, a Sant Esteve Sesrovires. L´altre motorista mort el cap de setmana va ser en un sinistre a la carretera C-13, al Pallars Jussà.

En l´accident de diumenge a Sant Esteve, els fets van tenir lloc a l´altura del polígon industrial de la població, a tocar de l´encreuament cap a la presó de Brians. Una furgoneta va impactar amb el motorista esparreguerí, la qual cosa li va provocar la mort. L´accident va tenir lloc a 2/4 de 10 del matí al punt quilomètric 23.