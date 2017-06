El BBVA es retira del judici contra quatre activistes de la PAHC Bages

El BBVA s'ha retirat com a acusació particular del judici contra quatre activistes de la PAHC Bages que seran jutjats com a acusats d'haver atacat amb pintura diversos caixers automàtics, l'any 2014. Així ho va divulgar ahir la PAHC Bages, que va celebrar la decisió i va reclamar a la fiscalia que demani també l'arxivament del cas.

De moment, el ministeri fiscal manté l'acusació, de manera que el judici és previst que se celebri el proper 22 de juny. La fiscalia demana nou mesos de presó per als activistes, ja que, a banda de danys, els atribueix un suposat delicte de pertinença a grup criminal.