Detingut un veí de Sant Vicenç en una macrooperació contra la pornografia infantil

El Cos Nacional de Policia ha detingut un veí de Sant Vicenç de Castellet acusat de distribuir pornografia infantil per Internet, segons ha pogut saber aquest diari. La detenció s'emmarca en una operació policial més gran que afecta altres municipis de Catalunya, i que encara està oberta. Per aquest motiu, de moment, la policia no ha divulgat més detalls del cas ni tampoc no ha donat dades del detingut.

La detenció es va fer dijous de la setmana passada, dia 8 de juny, en un domicili de Sant Vicenç de Castellet. Després de passar a disposició judicial, el santvicentí ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs.

Segons han explicat fonts del cos policial a aquest diari, en la mateixa operació s'han practicat més detencions en altres indrets de Catalunya relacionades amb el mateix cas. Es tracta d'un dispositiu policial contra la pornografia infantil que ha permès desarticular una xarxa que es dedicava a la distribució de fotografies i vídeos de contingut pornogràfic amb la utilització de menors.

La llei preveu penes d'entre un i cinc anys de presó per a les persones que es dediquin a produir o distribuir, per qualsevol mitjà, imatges de pornografia infantil. Ara fa set anys, la Policia Nacional també va detenir un bagenc, veí de Sant Salvador de Guardiola, en el marc d'una operació a gran escala que va capturar 43 persones.