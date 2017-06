Descarten que hi hagi alguna víctima entre les runes de la casa ensorrada a Collbató

Una explosió d'origen desconegut, que es va sentir per tot Collbató, va ensorrar totalment ahir a la tarda una casa de la urbanització Can Dalmases del municipi. Després que 16 dotacions dels Bombers de la Generalitat hagin estat tota la nit buscant entre la runa si hi havia atrapat l'únic home que residia a l'habitatge, a les 7 d'aquest dijous al matí s'ha descartat, en no trobar-lo. L'home, però, segons fonts dels Bombers no ha aparegut ni s'ha aconseguit contactar telefònicament amb ell. L'equip d'investigació dels Bombers continua treballant al lloc dels fets per esclarir les causes que van provocar l'explosió.

Els fets van tenir lloc a 2/4 de 7 de la tarda, quan una virulenta explosió va provocar l'ensorrament complet de la casa, situada al carrer Tàrrega, i va causar un incendi a l'interior. L'esfondrament va ferir lleument una veïna que era a l'exterior, ja que va rebre l'impacte de vidres trencats.

El telèfon d'emergències va rebre 44 trucades d'alerta, ja que, segons va explicar l'alcalde, Miquel Solà, «l'explosió s'ha sentit a tot el poble». Ahir no s'havia pogut determinar la causa de la deflagració, però es va descartar que fos de gas natural, ja que la casa no estava connectada a la xarxa.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar un helicòpter i dues ambulàncies del SEM, que van atendre la dona que va resultar ferida lleu. L'afectada, de 38 anys d'edat, va ser evacuada a l'hospital de Martorell. La policia va desallotjar per seguretat tres cases pròximes.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar setze dotacions dels Bombers, que van dedicar els esforços a apagar l'incendi i intentar localitzar persones atrapades. A la nit, encara no havia aparegut l'home que vivia a la casa i no es descartava que pogués estar entre la runa. Les tasques de recerca, però, es preveien llargues.

La casa tenia dos pisos, que es van ensorrar completament. La finca, que ocupa una superfície de 500 metres quadrats, pertany des de fa anys a una família. Actualment, però, només hi residia un home de 40 anys, que era el que estava sent buscat ahir a la nit i que aquest matí Bombers han descartat que es trobés dins l'habitatge.