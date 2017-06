L'acusat d'un accident mortal a la C-55, a Castellbell, nega al jutjat la seva culpabilitat

Un conductor acusat d'un accident mortal ocorregut l'1 de febrer del 2012 a la C-55, a Castellbell i el Vilar, ha negat aquest dimecres la seva culpabilitat davant de la fiscalia, que li havia ofert una rebaixa de la pena a canvi d'acceptar la condemna.

L'home, que s'enfronta a una petició fiscal de tres anys de presó, ha confirmat així que anirà a judici, que s'havia de celebrar avui però que s'ha suspès per segon cop, aquesta vegada per una indisposició de l'advocat defensor. El judici s'ha reassenyalat per al proper octubre.

L'accident va tenir lloc l'1 de febrer del 2012 al revolt del costat del pont d'accés a l'autopista, que era considerat un dels punts negres de la C-55 abans que s'hi fessin els treballs de millora.

L'acusat, Lluís C. D., conduïa un vehicle en què la víctima mortal, Sergio Martín Gascón, de 31 anys i veí de Terrassa, ocupava el seient de copilot. En aquest revolt, el processat va perdre el control del vehicle i va envair el carril contrari, amb la qual cosa va xocar amb un altre cotxe. L'impacte va causar la mort de Sergio Martín.

La fiscalia, en el seu escrit d'acusació, assegura que Lluís C. D. va donar positiu a la taxa d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,27 mil·ligrams per litre d'aire espirat, una taxa, per tant, que fregava el màxim permès (0,25). En el seu escrit, la fiscalia descarta que l'accident fos provocat pel mal estat de la calçada ni pel paviment moll a causa de la pluja.

El mes de gener passat, ja hi va haver una vista judicial al Jutjat Penal 3 de Manresa, en què l'acusat va rebutjar un pacte amb la fiscalia. Davant l'absència d'acord, el judici es va fixar per al mes d'abril, però es va suspendre i es va reassenyalar per avui dimecres 14 de juny.

En la vista d'avui, però, no hi han assistit ni l'advocat defensor (que ha excusat la seva assistència per una indisposició) ni l'advocat de l'acusació particular, que, segons el jutjat, no ha donat explicacions sobre si es retira o no del cas.

En la vista, sí que hi ha comparegut l'acusat, que ha refermat davant la fiscal i davant la jutge la seva intenció d'anar a judici perquè no accepta la seva culpabilitat. Per aquest motiu, el jutjat ha reassenyalat el cas per al proper 11 d'octubre.