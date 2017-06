Els Mossos detenen tres homes al Bages per robatoris en cases de Castellnou i Artés

Mossos d'Esquadra de la comissaria del Bages van detenir el passat 9 de juny, tres homes, d´entre 19 i 31 anys, de nacionalitat xilena, i veïns de del Prat del Llobregat i Barcelona, com a presumptes autors de tres robatoris amb força a l´interior de domicilis.

La investigació va començar a finals de maig d´enguany després de detectar-se un seguit de robatoris amb força en domicilis d´urbanitzacions properes a Castellnou de Bages.

En tots el casos l´objectiu dels lladres eren immobles que tinguessin característiques comunes: cases a quatre vents, adossades o xalets, que permetessin un accés senzill a través de balconades o terrasses pel mètode d´escalament i que estiguin ubicades en zones properes a vies ràpides per fugir amb rapidesa en el supòsit que fossin detectats.

Els lladres, que actuaven a qualsevol hora, un cop aconseguien arribar a la porta o finestra que volien franquejar utilitzaven tornavisos per fer palanca i accedir al domicili.

La investigació es va precipitar quan el passat 9 de juny, al voltant de les 10:00, ens van alertar que tres homes estaven robant a l´interior d´una casa de la urbanització Pinedes de Castellnou (de Castellnou de Bages).

Immediatament es va muntar un dispositiu policial que va permetre, poc després, localitzar i detenir als tres lladres quan es trobaven al carrer Rocafort d´Artés. Als detinguts se´ls hi va intervenir diferents peces de roba fosca així com guants de treball i utensilis per cometre fets delictius.

Els investigadors de la comissaria del Bages relacionen als detinguts amb dos robatoris amb força més comesos els darrers dos mesos. Concretament, un del 29 de maig a la urbanització Vista Pirineu, a Artés, on no van aconseguir endur-se res. I l´altre, el passat 8 de juny, en una casa de la urbanització Serrat de Castellnou (Castellnou de Bages) on es van endur joies i petits electrodomèstics com càmeres de vídeo i fotos, una tauleta, una videoconsola i un ordinador portàtil entre d´altres objectes.

Els detinguts, amb múltiples antecedents, van passar el 12 de juny a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia del Bages.