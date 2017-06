Accident entre un cotxe i un camió a l'A-2, aquest dijous al matí

Un cotxe i un camió han col·lidit per encalç aquest dijous cap a 2/4 de 8 del matí a l'autovia A-2, en direcció Lleida, a l'alçada del terme municipal de Castellolí. L'accident, segons han assenyalat fonts dels Bombers, ha tingut lloc en un punt molt proper al túnel del Bruc. Les primeres informacions apuntaven que no hi havia hagut ferits. El Servei Català del Trànsit encara no pot confirmar si l'accident provoca retencions o no.