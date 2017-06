Un conductor ebri s'accidenta quan intentava fugir del control de trànsit de la Patum

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dijous a la matinada un conductor ebri que es va accidentar amb un altre cotxe quan intentava fugir del control de trànsit de la Patum, a la sortida de Berga. L'infractor, de 18 anys i de nacionalitat espanyola, va doblar la taxa d'alcoholèmia i, a més, no disposava del carnet de conduir.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc a les 3 de la matinada, durant el control d'alcoholèmia que els Mossos havien situat a la sortida de Berga, a la carretera C-1411a, amb motiu del dispositiu especial de la Patum.

Els agents van observar com un vehicle que s'acostava al control frenava sobtadament i, a continuació, iniciava la marxa enrere, amb la intenció de fugir del control. El conductor, però, no va calcular que, darrere seu, hi tenia un altre vehicle, amb el qual va impactar.

A causa de la topada, els Mossos van poder interceptar el conductor i li van realitzar la prova d'alcoholèmia. Va donar una taxa positiva de 0.53 mg/l, una xifra que doblava el màxim permès. Per aquest motiu, va ser denunciat penalment per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. A més, també va ser denunciat per no tenir permís de conduir.