Un incendi crema dos contenidors de fusta de la deixalleria de Solsona

Un incendi ha afectat la deixalleria de Solsona aquest dijous a la matinada. El foc, que s'ha declarat cap a les 4, ha cremat dos grans contenidors de l'equipament que contenien fusta. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 4 dotacions i han apagat les flames amb escumogen. Cap a 2/4 de 5 de la matinada el foc s'ha donat per extingit, però una dotació encara és el lloc dels fets per assegurar-se que el foc no revifa.