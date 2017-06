El propietari de la casa ensorrada de Collbató continua il·localitzable

Quan ja s'han complert 24 hores de l'explosió que va destrossar una casa de Collbató, les circumstàncies dels fets continuen sent un misteri. El propietari de l'immoble, l'única persona que vivia a l'habitatge, segueix il·localitzable i el seu telèfon mòbil està apagat o fora de cobertura. L'home, d'uns 40 anys, no té cap familiar directe que pugui ajudar la policia a donar pistes sobre la seva localització.

El que sí que s'ha descartat aquest matí és que el propietari hagués quedat atrapat entre la runa, ja que, després de tota una nit de desenrunament, no s'ha trobat cap víctima entre les restes de la casa. Però s'ignora completament on és.

Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, continuen investigant la causa de l'explosió. Els investigadors no descarten cap hipòtesi, ni que hagi estat accidental ni intencionada, i no descarten tampoc que hagi pogut ser provocada pel propietari desaparegut.

Durant les tasques de desnrunament, els Bombers han trobat entre la runa una bombona de gas propà, i ara s'està investigant si està relacionada o no amb l'explosió. L'immoble no estava connectat a la xarxa de gas natural, de manera que ja d'un bon principi es va descartar que l'explosió fos per aquest motiu.

Els fets van tenir lloc dimecres a 2/4 de 7 de la tarda, quan una virulenta explosió va provocar l'ensorrament complet de la casa, situada al carrer Tàrrega, a la urbanització de Can Dalmases, i va causar un incendi a l'interior. L'esfondrament va ferir lleument una veïna que era a l'exterior, ja que va rebre l'impacte de vidres trencats.