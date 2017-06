Suspès per segon cop el judici contra l'acusat d'un accident mortal a la C-55, a Castellbell

Un conductor acusat d'un accident mortal a la C-55, a Castellbell, va negar aquest dimecres la seva culpabilitat davant de la fiscalia, que li havia ofert una rebaixa de la pena a canvi d'acceptar la condemna. L'home, que s'enfronta a una petició fiscal de tres anys de presó, va confirmar així que anirà a judici, que s'havia de celebrar aquest dimecres però que es va suspendre per segon cop, en aquesta ocasió per una indisposició de l'advocat defensor. El judici es va reassenyalar per al proper octubre.

L'accident va tenir lloc l'1 de febrer del 2012 al revolt del costat del pont d'accés a l'autopista, considerat un dels punts negres de la C-55 abans de les obres de millora. L'acusat, Lluís C. D., conduïa un vehicle en què la víctima mortal, Sergio Martín Gascón, de 31 anys i veí de Terrassa, ocupava el seient de copilot. En aquest revolt, el processat va perdre el control del vehicle i va envair el carril contrari, amb la qual cosa va xocar amb un altre cotxe. L'impacte va causar la mort de Sergio Martín.

La fiscalia assegura que Lluís C. D. va donar positiu a la taxa d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,27 mil·ligrams per litre d'aire espirat, una taxa, per tant, que fregava el màxim permès (0,25). En el seu escrit, la fiscalia descarta que l'accident fos provocat pel mal estat de la calçada ni pel paviment moll a causa de la pluja.

Després que el gener passat ja no fructifiqués un intent d'acord entre la fiscalia i la defensa, el judici ja arrossega dues suspensions, després de la d'aquest dimecres.