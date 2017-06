Absolen un jove santjoanenc jutjat per tenir sexe amb una menor de 12 anys

Uns missatges de WhatsApp i un canvi del codi penal han salvat, almenys per ara, un jove de Sant Joan de Vilatorrada de ser condemnat per abús sexual a una menor. Els fets es remunten a l'octubre del 2013, quan els protagonistes de la història tenien poc més de 18 anys, el noi, i 12 anys, la noia. Tots dos van mantenir relacions amb penetració, de forma consentida, en un cotxe, en un descampat de Sallent. L'Audiència de Barcelona ha absolt el noi, per a qui el fiscal demanava deu anys de presó, perquè considera que, tot i la diferència d'edat, «hi ha una proximitat de desenvolupament i maduresa en tots dos, com a mínim en l'àmbit sexual». I aquest fet, en una reforma del codi penal posterior als fets, es considera una excusa absolutòria.

No obstant això, la presidenta de la sala va emetre un vot particular contrari al veredicte general i que interessava la condemna, tot recordant que la noia, de 12 anys (una edat que l'acusat coneixia), tenia un retard intel·lectual que li impedia valorar la transcendència d'allò que feia, tot i ser conscient que ho feia i hi consentís.

El processament del jove deriva d'una denúncia dels pares de la menor davant els Mossos quatre dies després dels fets. Tots dos nois feia temps que flirtejaven. I ja haurien mantingut contactes íntims en les instal·lacions de l'emissora municipal de Sant Joan, on el jove acusat i ara inicialment absolt (la sentència de l'Audiència és recurrible) col·laborava en la programació musical.

Fins i tot, la mare de la menor hauria acompanyat la noia a la ràdio, tot coneixent l'atracció que generava l'adolescent en la seva filla. Segons la sentència absolutòria de l'Audiència, la menor patia llavors, amb dotze anys, un retard intel·lectual que es combinava amb un caràcter depressiu i baixa autoestima. Inicialment, mantenir relacions sexuals amb un menor de 16 anys està penat hi hagi o no consentiment. I encara més si l'edat queda per sota dels 13. Però un canvi penal recent estableix que, si hi ha una proximitat d'edat i de grau de desenvolupament o maduresa, això pot servir com a element absolutori.



Nombrosos missatges telefònics



Per aquest motiu, l'Audiència s'agafa al canvi legal i, també, als nombrosos missatges telefònics que els Mossos van recuperar del mòbil de l'acusat i que, segons el tribunal, demostren que era tant el noi com la noia els que promovien el contacte i es buscaven. La sentència posa en relleu que la noia mostrava un nivell de soltesa sexual i coneixement de la matèria força més elevat del que la seva edat hauria d'indicar. Un altre element que es destaca és que, en els missatges immediatament posteriors a la relació consumada (tot i que la noia exigia la utilització d'un preservatiu, que no es va acabar usant perquè no el tenien), mai no hi va haver cap retret pel contacte íntim. Ben al contrari.

No obstant això, el fiscal hauria mantingut durant la vista oral la petició de deu anys de presó, deu anys més d'allunyament respecte de la noia i vuit anys de llibertat vigilada. El jove acusat, que ara ha de fer 22 anys, va negar durant el judici haver mantingut relacions amb la menor i, també, saber l'edat de la noia. Però els missatges telefònics el desmenteixen i la mare de la menor, de forma indubtable, va poder acreditar que en més d'una ocasió havia demanat al noi que s'allunyés de la seva filla, perquè sabia com podia acabar la situació, alhora que li va recordar l'edat que tenia.

Aquests són alguns dels elements que s'inclouen en el vot particular que hauria pretès la condemna del santjoanenc (de vuit anys, el mínim previst per al tipus penal), indicant que la menor el que feia era seguir el joc a l'acusat, repetir frases fetes o tòpics i, alhora, facilitar les relacions per atraure l'atenció del noi només com a mètode per rebatre la seva baixa autoestima.



«No hi ha diferència remarcable»



La sala, però, dicta l'absolució aplicant l'excepció prevista al codi penal perquè «malgrat que ella tingués dotze anys i una certa disminució intel·lectual i ell acabés de complir els 18 anys, [la relació sexual consumada] es va establir en una situació de proximitat de desenvolupament i maduresa de tots dos, com a mínim en l'àmbit sexual, que és l'afectat». I el tribunal arriba a aquesta conclusió perquè els WhatsApp posarien de manifest «una notable iniciativa per part de la noia i un contingut sexual en les seves paraules que escurcen la distància que semblaria lògica en aquest àmbit en atenció a l'edat de tots dos», i perquè hi ha entre acusat i suposada víctima «un diàleg de marcat contingut sexual que posa de manifest que no existeix diferència remarcable per raó de l'edat o d'altra circumstància entre tots dos».