Enderroquen dos edificis de Manresa en mal estat

L'Ajuntament de Manresa va iniciar aquest dijous els treballs previs a l'enderroc de la finca del carrer Santa Maria número 18, on hi va haver un incendi fa un mes. La inspecció va dictaminar que l'edifici estava en ruïna i va ordenar l'enderroc imminent. D'altra banda, l'Ajuntament té previst iniciar avui l'enderroc de l'edifici de la carretera de Vic que també estava en mal estat, on hi havia un bar que va ser desallotjat. El bloc és al número 97.