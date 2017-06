La Policia Local de Manresa condecora l'exregidora Olga Sánchez en l'acte institucional

A ple sol, sota una temperatura que ja era de 32 graus, la plantilla de la Policia Local de Manresa ha fet aquest divendres al migdia la formació de gala, amb motiu del seu acte institucional anual. L'alcalde, Valentí Junyent; el regidor de Seguretat, Josep Maria Sala, i el cap policial, Jordi Mora, han passat revista a la plantilla, que s'ha format davant del Palau Firal. L'acte ha estat una mica més curt que el d'altres anys, a causa de la forta calor.

Lacte institucional ha continuat a la sala d'actes del Palau Firal, on s'han lliurat diversos reconeixements, entre els quals a l'exregidora de Seguretat Ciutadana de Manresa, Olga Sánchez, que va deixar fa poques setmanes el càrrec per motius personals.

Sánchez, de fet, ha estat l'encarregada de fer la conferència de la jornada, en la qual ha repassat la feina duta a terme els darrers sis anys, així com tota l'experiència adquirida. A més, ha agraït la feina i dedicació de tots els agents i ha assegurat que la Policia Local de Manresa és un referent dins i fora de la ciutat.

Durant l'acte, també s'han condecorat diversos agents per actuacions meritòries en el darrer any a Manresa, com el salvament d'una persona que acabava de patir un atac de cor o la detenció d'un piròman que va cremar onze contenidors de la ciutat. L'acte també ha comptat amb els parlaments de Junyent, Mora i Sala, en què tots han coincidit a elogiar la feina de servei de tots els agents.