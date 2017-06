Reobren el trànsit a la carretera de Vic, que havia quedat tallat per la caiguda de dos arbres

La Policia Local de Manresa ha reobert el trànsit a la carretera de Vic de Manresa en direcció a la Bonavista, que ha tingut tancat dues hores per la caiguda de dos arbres, que han quedat recolzats damunt d'un altre de grans dimensions. Els cotxes es desviaven cap al carrer de l'Arquitecte Gaudí.

Pels volts de les 4 de la tarda, a la zona d'obres per fer la nova plaça de la Bonavista, iniciades recentment, dos arbres s'han tombat i han quedat recolzats en un altre. Com que hi havia el perill que aquest caigués, juntament amb un altre que, amb el moviment del terra també ha quedat mig descalçat, els Bombers de la Generalitat, que han desplaçat tres vehicles fins al lloc dels fets, han decidit tallar-los. Aquests arbres tenien més de deu metres d'alçada.

Mentre els bombers tallaven les branques des d'un vehicle amb escala mecànica, els agents de la policia local han desviat els cotxes que circulaven per la carretera de Vic en direcció centre ciutat cap al carrer de l'Arquitecte Gaudí.

Passades les 6 s'ha restablert el trànsit.