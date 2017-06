L'incendi al pis del barri del Culubret permet recuperar 1.027 plantes de marihuana d'altres habitatges

Els Mossos d'Esquadra han recuperat 1.027 plantes de marihuana de diversos pisos del mateix bloc, on aquest divendres va cremar un habitatge, al barri del Culubret de Figueres. Després d'inspeccionar l'edifici, situat al número 24 del carrer Marià Llavanera, la policia va detenir dues persones per un delicte contra la salut pública. També va confiscar material divers que es feia servir per afavorir el creixement i cultiu de les plantes. Les flames van obligar a desallotjar els veïns de l'immoble i un home va haver de ser atès al mateix lloc dels fets per efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), després que els Bombers el rescatessin amb una escala mecànica del seu domicili.

L'avís d'incendi es va donar a les 11:03 i en menys de 20 minuts els Bombers van donar per extingit el foc. Les flames van calcinar una de les habitacions de l'habitatge, on hi havia una rentadora, i també van afectar parcialment el balcó i el menjador del pis, on es va cremar un sofà i una taula.