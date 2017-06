Policies de Sant Joan es planten cinc hores davant l'ajuntament

Agents de la Policia Local de Sant Joan es van plantar ahir durant cinc hores davant l'entrada de l'ajuntament per reclamar millores laborals. Tot i que la seva intenció inicial era fer una acampada indefinida, fins que el govern accedís a les seves peticions, finalment van decidir retirar-se a les 2 del migdia, després de rebre el compromís de l'alcalde, Gil Ariso, de reprendre les negociacions. Segons van explicar fonts de la plantilla, Ariso va mostrar predisposició a arreglar la problemàtica. La principal reivindicació laboral és un augment de la retribució per treballar els caps de setmana, els dies festius i en el torn de nit. Els agents que van participar a la protesta no estaven de servei.