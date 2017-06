Dos ferits lleus en un accident a Cardona

Dos joves han resultat ferits en un accident de trànsit avui, diumenge, a Cardona. L´accident ha tingut lloc a les 6.48 del matí quan per motius que es desconeixen el vehicle, que circulava per la carretera del Miracle, ha sortit de la via. Els dos ocupants del vehicle, un noi de 29 anys veí de Cardona i una noia de la mateixa, ha resultat ferits lleus i han estat traslladats a l´hospital Sant Joan de Déu de Manresa.