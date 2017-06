Un camioner s'escapa després de topar amb un turisme, a la C-55

El conductor d'un camió s'ha escapat aquest dilluns al matí després de col·lidir per encalç amb un turisme a la carretera C-55, al terme de Castellgalí, en sentit Barcelona. El conductor del turisme ha resultat ferit de caràcter lleu i la via ha estat tallada uns minuts en sentit sud.

Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), pocs minuts abans de les 9 del matí, un turisme i un camió han col·lidit per encalç al punt quilomètric 24,4 de la C-55. Tot seguit el conductor del camió s'ha fet escàpol. A hores d'ara, amb la via ja reoberta, es registren retencions d'un quilòmetre i mig, segons la informació que facilita el SCT. No es fan desviaments cap a l'autopista C-16.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar el camioner fugat.