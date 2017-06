Un vehicle tot terreny bolca a l'Eix Transversal, a Sant Fruitós

Un vehicle tot terreny que circulava en sentit Vic ha bolcat aquest vespre de dilluns, cap a 2/4 de 9, al quilòmetre 138 de l'Eix Transversal (C-25), al seu pas per Sant Fruitós de Bages. Dos vehicles dels Bombers hi treballen, així com efectius dels Mossos i del SEM, des d'on informen que no hi han hagut ferits.