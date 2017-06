NO MÉS MORTS A LA C-55

Un camioner fuig d'un xoc a la C-55, a Castellgalí NO MÉS MORTS A LA C-55

El conductor d'un camió es va escapar ahir al matí després d'envestir un turisme a la C-55, a Castellgalí, en sentit Barcelona. El conductor del cotxe va resultar ferit de caràcter lleu i la via va ser tallada uns minuts. Els Mossos van obrir una investigació per intentar localitzar el camioner que va fugir. De moment, ahir a la tarda, encara no s'havia pogut localitzar el camió.