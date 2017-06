L'advocada del nou acusat del crim de Castellfollit vincula la imputació a una revenja sentimental

L'Audiència de Barcelona va començar a celebrar ahir el segon judici del crim de Castellfollit del Boix, ocorregut el 2009, després que el primer judici, realitzat fa quatre anys, acabés amb l'absolució de l'aleshores únic acusat, el jove igualadí Marc C. Dos anys després de l'absolució, de forma inesperada, l'exnòvia de Marc C. va incriminar en el cas tant a ell com al seu germà, Albert C., que es va convertir així en el nou i únic encausat pel crim, ja que la llei no permet tornar a jutjar Marc C., perquè és una persona ja absolta en sentència ferma. Ahir, en l'inici del judici, la defensa d'Albert C. va negar els fets i va atribuir la declaració de la noia a una venjança sentimental contra Marc C.

La víctima és un jove de 22 anys d'Igualada, José Manuel del Corral Jorge, el cadàver del qual va aparèixer cremat el 2 de maig del 2009 en un cobert abandonat de Castellfollit del Boix. La fiscalia, que demana disset anys de presó per a Albert C., assegura que l'acusat va matar a ganivetades Del Corral i, un cop mort, va traslladar el cadàver fins a Castellfollit, on el va cremar. El mòbil del crim, segons la fiscal, derivaria de la relació que acusat i víctima tenien per la compra de substàncies estupefaents.



«La realitat supera la ficció»

«A vegades, la realitat supera la ficció». Així es va expressar ahir la fiscal (la mateixa que va dur el judici fa quatre anys) per referir-se a l'excepcionalitat que suposa el cas, que ha comportat el doble processament, de manera separada, dels dos germans igualadins, en quatre anys de diferència.

Durant la seva exposició inicial davant dels nou membres del jurat, que haurà d'emetre el veredicte final, la fiscal va explicar tots els antecedents. Segons va recordar, després que el cadàver fos descobert el 2 de maig del 2009, els Mossos van iniciar una investigació que va comportar sis mesos després la detenció inicial de tots dos germans, Marc i Albert C. C.

Posteriorment, el Jutjat d'Instrucció 6 de Manresa, que va portar el cas, va deixar en llibertat Albert C. i va arxivar les actuacions contra ell, per falta d'indicis. En canvi, el jutge va mantenir l'acusació contra Marc C., que es va estar tres anys i vuit mesos en presó preventiva fins que va ser jutjat davant d'un jurat de l'Audiència el juny del 2013. El jurat va emetre un veredicte de no culpabilitat, per cinc vots a quatre, al·legant falta de proves, la qual cosa va comportar l'absolució de Marc C. La sentència va ser ferma perquè la fiscalia va renunciar a presentar-hi recurs. La fiscal va justificar ahir aquella decisió perquè «l'opció racional del jurat va ser al·legar insuficiència de proves, i, per tant, no era una sentència recurrible».



Un testimoni «protegit policialment»

El 2015, dos anys després de l'absolució, l'aparició d'un testimoni sorpresa va fer reobrir el cas i va enviar a presó Albert C., germà de l'absolt. Aquest testimoni inesperat, tal com ja va revelar Regió7, és l'exnòvia de Marc C., que es va presentar als jutjats de Manresa per oferir una declaració incriminatòria contra els dos germans, que va provocar l'ingrés a presó de l'Albert, però no del Marc, ja que ja no se'l pot tornar a processar.

Segons va explicar ahir la fiscal, la noia va revelar «tot el que ella havia vist i escoltat a casa dels dos germans». Però no va voler donar més detalls sobre la declaració, tot al·legant que la noia ja serà interrogada com a testimoni durant el judici, que durarà tota aquesta setmana. Segons la fiscal, després de la seva declaració incriminatòria, «la noia està protegida policialment des de llavors».

En la primera sessió d'ahir del judici, ja estava prevista la declaració d'Albert C. com a acusat, però la defensa va demanar ajornar-la fins a l'últim dia, un cop hagin declarat els testimonis i els pèrits. La jutge que presideix el judici va acceptar la petició.



«No substitueixin un germà per l'altre»

No obstant això, la defensa, durant el seu torn inicial, ja va desacreditar ahir mateix la declaració de l'exnòvia de Marc C., tot atribuint-la a una revenja sentimental. Segons va al·legar, la noia va decidir delatar els dos germans just l'endemà mateix que es trobés al carrer Marc C. i la seva nova parella sentimental, la qual, segons va descobrir, estava embarassada.

Segons va afegir l'advocada defensora, la noia, en la declaració incriminatòria, només va explicar «haver escoltat» una suposada conversa entre el Marc i l'Albert «però no pas haver vist res». A més, va dir, la noia va esperar sis anys a oferir aquesta declaració incriminatòria, després que el 2009 no n'hagués dit res a la policia. L'advocada va advertir també que la relació entre el Marc i la noia, que es va trencar el 2010, havia estat «summament complicada».

La defensa també va lamentar que els Mossos no obrissin altres línies d'investigació contra persones que es relacionaven amb la víctima per la compra de substàncies estupafaents. I va concloure la seva intervenció amb el següent prec al jurat: «No permetin que se substitueixi un germà per l'altre. Si no va poder ser el Marc, ara tampoc no pot ser l'Albert».