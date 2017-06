S'incendia la fregidora d'un restaurant, a Igualada

La fregidora del restaurant pizzeria Munich, situat al número 30 de la Rambla de Sant Isidre d'Igualada, va cremar aquest dilluns cap a 1/4 de 9 del vespre. El foc, que no va afectar res més que la fregidora, no va obligar a desallotjar el local, ni tampoc hi van haver ferits. Tres dotacions dels Bombers van apagar el foc i, posteriorment, van ventilar el local.