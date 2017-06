Els Mossos troben restes humanes entre la runa de la casa ensorrada a Collbató

Mossos d'Esquadra afirma que ha trobat restes humanes entre la runa de la casa unifamiliar que va explotar dimecres passat a Collbató. La troballa va ser feta aquest dilluns al vespre i ara els treballs se centren en esbrinar si pertanyen propietari de l'immoble, desaparegut des d'aleshores. Bombers va determinar 24 hores després de l'explosió que no hi havia ningú enterrat, però el fet que l'home que hi vivia no hagi aparegut havia reactivat la recerca entre la runa.

L'ensorrament del xalet va tenir lloc a 2/4 de 7 de la tarda al carrer de Tàrrega, a la urbanització de Can Dalmases, quan una virulenta explosió en va provocar l'ensorrament complet i va causar un incendi a l'interior. L'esfondrament va ferir lleument una veïna que era a l'exterior, ja que va rebre l'impacte de vidres trencats.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar setze dotacions dels Bombers, que van dedicar els esforços a apagar l'incendi i intentar localitzar persones atrapades. L'endemà dijous, a primera hora, els efectius van descartar la presència de cap víctima entre la runa.

L'explosió es va sentir a tot Collbató i va provocar que sortissin disparats nombrosos fragments de la casa, sense ferir greument ningú. La deflagració va ser tant forta que els vidres de les cases veïnes es van trencar.